Четверг, 26 марта 2026, 13:10 мск

Армия России взяла под контроль поселок в Харьковской области

Фото Минобороны РФ

Российская армия продолжает наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. За прошедшие сутки бойцы ВС РФ освободили Шевяковку Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Шевяковка Харьковской области», – говорится в сообщении.

На этом направлении нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое, Рубежное, Верхняя Писаревка и Великий Бурлук.

В Сумской области войска Северной группировки ударили по подразделениям ВСУ и в районах населенных пунктов Думовка, Храповщина, Мирополье, Иволжанское и Новодмитровка.

Тем временем, на остальных направлениях российские военные улучшили тактическое положение по переднему краю, а также заняли более выгодные рубежи и позиции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цеху производства дистанционно управляемых катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили за сутки шесть управляемых авиационных бомб и 439 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

