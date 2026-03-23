ВС РФ наступают на всех направлениях в зоне спецоперации

Российские войска продолжают наступление в зоне проведения спецоперации. За последние сутки подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье, Новая Сечь и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям врага в районах населенных пунктов Сосновый Бор, Польная, Марьино, Верхняя Писаревка и Старица.

Западная группировка войск атакует силы ВСУ в районах населенных пунктов Студенок, Новоосиново, Шийковка, Боровая Харьковской области, Старый Караван, Святогорск, Красный Лиман и Коровий Яр Донецкой Народной Республики.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Константиновка, Славянск, Ильиновка, Николаевка, Дружковка, Николайполье и Новодмитровка в ДНР.

Центральная группировка войск бьет по украинским боевикам в районах населенных пунктов Светлое, Матяшево, Доброполье, Гришино, Белицкое, Приют, Торское Донецкой Народной Республики, Новоподгородное, Чугуево и Ивановка Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в районах населенных пунктов Копани, Терсянка, Новосолошино, Мирное, Голубково, Луговское, Любицкое, Комсомольское и Горькое Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Орехов и Запорожец Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили восемь авиабомб и 526 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

