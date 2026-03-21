ВС РФ нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. Тем временем, авиация, артиллерия и ударные БПЛА продолжают атаковать инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

За последние сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, пунктам управления боевыми дронами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике врага в Сумской и Харьковской областях.

Западная группировка войск продвигается в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.

Войска «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и позиции в районах Славянска, Краматорска и Константиновки в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» теснят противника в ДНР и Днепропетровской области.

Бойцы группировок войск «Восток» и Днепр» продвинулись в глубину обороны противника в Запорожской области.

Средства ПВО за последние сутки перехватили девять авиабомб и 668 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

