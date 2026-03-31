Малая Корчаковка в Сумской области перешла под контроль ВС РФ

Российские силы продолжают наступление в зоне спецоперации. Бойцы ВС РФ выбили ВСУ из поселка Малая Корчаковка в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Малая Корчаковка Сумской области», – говорится сообщении.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Потаповка, Мирополье, Червоная Заря и Кондратовка.

На Харьковском направлении российские военнослужащие атаковали противника в районах населенных пунктов Жовтневое, Белый Колодезь, Волчанские Хутора, Верхняя Писаревка и Избицкое.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили шесть управляемых авиационных бомб и 255 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

