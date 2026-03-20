ВС РФ за неделю освободили пять поселков в зоне СВО

В период с 14 по 20 марта российские войска продолжали наступление в зоне спецоперации и взяли под контроль пять населенных пунктов. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны.

В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Сопычь Сумской области. Западная, Центральная и Южная группировки войск освободили Александровку, Павловку, Каленики и Федоровку Вторую в Донецкой Народной Республике. На остальных направлениях бойцы ВС РФ улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции.

Потери противника в указанный период составили свыше 8440 боевиков и наемников, два танка, более 140 единиц бронированной техники, свыше 570 автомобилей, несколько десятков орудий полевой артиллерии, станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожены 140 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены три реактивные системы залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град»», – добавили в МО.

Средства ПВО за неделю перехватили 40 авиабомб, 12 снарядов системы HIMARS, две ракеты большой дальности «Нептун» и 2615 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

