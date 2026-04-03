Черноморский флот уничтожил подводный аппарат ВСУ

На Черном море российские силы перехватили украинский безэкипажный катер и автономный подводный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Силами Черноморского флота уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ», – говорится в сводке оборонного ведомства о проведении специальной военной операции с 28 марта по 3 апреля.

Кроме того, за неделю средства ПВО сбили 57 авиабомб, три снаряда системы HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», три ракеты «Нептун» и 2354 беспилотника самолетного типа.

Тем временем, на земле группировка «Запад» завершила освобождение Луганской Народной Республики. На этом направлении был установлен контроль над населенными пунктами Брусовка Донецкой Народной Республики, а также Ковшаровка и Новоосиново Харьковской области.

Северная группировка войск освободила Малую Корчаковку в Сумской области и Верхнюю Писаревку в Харьковской области.

«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Луговское и Бойково Запорожской области», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

