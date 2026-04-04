российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2026, 05:34 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Фото Минобороны РФ

Российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Тем временем, подразделения группировок войск «Запад», «Южная», «Центр» и «Север» улучшили положение в зоне специальной операции, заняли более выгодные рубежи и позиции, группировка «Восток» продвигается вглубь обороны противника.

Кроме того, за последние сутки оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и наемников в 142 районах.

Средства ПВО перехватили 308 беспилотников и крылатую ракету «Фламинго» ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Армия России нанесла удары по военным аэродромам на Украине / Черноморский флот уничтожил подводный аппарат ВСУ / Армия России взяла под контроль два поселка в Харьковской и Запорожской областях / Малая Корчаковка в Сумской области перешла под контроль ВС РФ / ВС РФ взяли под контроль два поселка в Харьковской и Запорожской областях / Армия России взяла под контроль поселок в Харьковской области / Российские войска освободили Никифоровку в ДНР / Армия России освободила Песчаное в Харьковской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,