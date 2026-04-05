Армия России нанесла удары по военным аэродромам на Украине

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. Тем временем, авиация, артиллерия и ракетные войска ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», – говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю в Сумской области, а на Харьковском направлении нанесли поражение подразделениям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Покаляное, Старица, Нестерное, Терновая, Амбарное, Малая Даниловка и Подсреднее.

Западная группировка войск улучшила тактическое положение и ударила по силам врага в районах населенных пунктов Нечволодовка, Благодатовка, Боровая Харьковской области, Старый Караван, Щурово, Красный Лиман и Яцковка Донецкой Народной Республики.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Славянск, Веролюбовка, Пискуновка, Алексеево-Дружковка, Константиновка и Рай-Александровка в ДНР.

Войска «Центра» улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Доброполье, Рубежное, Кучеров Яр, Гришино, Сергеевка, Анновка, Новый Донбасс в ДНР и Райполе в Днепропетровской области.

Восточная группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Богодаровка, Великомихайловка, Добропасово, Лесное, Гавриловка Днепропетровской области, Копани, Новоселовка и Воздвижевка Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и города Херсон.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

