ВС РФ ударили по инфраструктуре ВСУ и заняли два поселка в Харьковской области

Под контроль российской армии за минувшие сутки перешли два населенных пункта в Харьковской области – поселок Боровая и село Кутьковка. Противника выбили из обоих поселений бойцы группировки войск «Запад». Об этом информирует Минобороны РФ. О взятии Кутьковки и Боровой сегодня также сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки «Запад».

Тем временем российские подразделения на других направлениях в зоне спецоперации улучшили свое положение и заняли более выгодные позиции.

Так, группировка «Север» за сутки улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям ВСУ у Великой Писаревки, Запселья, Новой Сечи, Поповки, Хотени и Червоной Зари Сумской области, а также в районах населенных пунктов Бударки, Волоховка, Гранов, Митрофановка и Рясное Харьковской области.

Бойцы «Южной» группировки также улучшили свое положение и нанесли удары по неприятелю в районах населенных пунктов Артема, Константиновка, Николаевка, Ореховатка, Рай-Александровка и Тихоновка в ДНР.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и поразили силы ВСУ и украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Василевка, Доброполье, Новофедоровка, Святогоровка, Сергеевка в ДНР, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.

Группировка войск «Восток» продолжают теснить противника в направлении Гавриловки, Добропасово Днепропетровской области, Воздвижевки, Даниловки и Новосоленого Запорожской области.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Кирово, Малокатериновка, Одаровка и Преображенка Запорожской области.

Потери противника на всех фронтах спецоперации составили свыше 1045 военнослужащих.

В то же время авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемых украинской армией, места сборки БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 353 беспилотника самолетного типа.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

