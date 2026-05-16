Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад» в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На командном пункте одного из объединений Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений. Как заявил начальник Генштаба, группировка «Запад» ведет активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте около 350 км. Глава Генштаба отметил успехи группировки, поставил новые задачи и вручил госнаграды военнослужащим.

По словам Герасимова, соединения 6-й армии развивают наступление в западном направлении от Купянска в общем направлении на Шевченково. Здесь установлен контроль над Кутьковкой, продолжаются бои в Великой Шапковке.

Группировка также успешно действует на богуславском и рубцовском направлениях, отметил начальник Генштаба. Освобожден населенный пункт Боровая, продолжаются уличные бои в Шийковке, где более половины территории поселка контролируется российскими штурмовиками.

«20-я армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области», – рассказал Герасимов. Идут бои по освобождению населенных пунктов Новый Мир, Дружелюбовка и Чернещина. Также продолжается уничтожение формирований противника в Святогорске в ДНР.

Штурмовые подразделения продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана – крупного железнодорожного узла, отметил начальник Генштаба. Под контролем ВС РФ находится 85% города. Кроме того, ведется уничтожение сил ВСУ на территории национального парка «Святые горы».

Москва, Наталья Петрова

