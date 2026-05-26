Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. В Министерстве обороны сообщили о переходе под контроль ВС РФ еще двух поселков в Сумской области.

«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное Сумской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Иволжанское и Ободы. На Харьковском направлении бойцы ВС РФ бьют по врагу в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый Колодезь, Гранов и Избицкое.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам производства, хранения, запуска и управления беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах», – добавили в МО.

За минувшие сутки средства ПВО перехватили три французские авиаракеты большой дальности «SCALP», десять авиабомб и 255 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

