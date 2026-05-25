Армия России взяла под контроль Добропасово в Днепропетровской области

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. ВС РФ удалось взять под контроль еще один поселок в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Добропасово Днепропетровской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Гавриловка, Диброва, Егоровка, Маломихайловка, Широкое Днепропетровской области, Любицкое и Лесное Запорожской области.

На остальных направлениях подразделения группировок войск ВС РФ улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции и продолжили наступательные действия.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за минувшие сутки перехватили четыре управляемые авиабомбы, 17 реактивных снарядов HIMARS и 417 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

