Российские войска продолжают теснить формирования ВСУ в зоне спецоперации. Еще один населенный пункт перешел под контроль ВС РФ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Казачья Лопань и Белый Колодезь.

На других направлениях фронта подразделения группировок войск «Запад», «Центр», «Восток», «Южной» и «Днепр» улучшили тактическое положение и положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции и продвинулись в глубину обороны противника в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за последние сутки перехватили четыре авиабомбы и 184 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

