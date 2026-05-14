российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

При ударе дрона ВСУ в Энергодаре пострадал сотрудник мэрии

Сегодня в городе Энергодар Запорожской области в результате удара украинского дрона пострадал сотрудник городской администрации. Об этом сообщил мэр Максим Пухов в своем телеграм-канале.

«Сегодня днем в результате одного из ударов FPV-дрона по территории, непосредственно прилегающей к зданию администрации Энергодара, пострадал наш сотрудник», – уточнил Пухов.

По его словам, у пострадавшего ранение легкой степени тяжести, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что украинский дрон взорвался на спортивной площадке в городе Рыльск Курской области.

Энергодар, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

ВСУ нанесли удар по территории, прилегающей к ЗАЭС: есть пострадавшие / В Рыльске украинский беспилотник взорвался на спортивной площадке / Ведутся «ожесточенные боестолкновения»: Пушилин раскрыл ситуацию на славянском направлении / Кремль: Москва и Киев согласовывают списки пленных для обмена / В Курской области ВСУ атаковали движущийся автомобиль: ранен мирный житель / В Брянской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя / Украинские СМИ сообщили о массированной атаке на регионы страны / В Москве полагают, что НАТО готовит новую антироссийскую инсценировку на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,