При ударе дрона ВСУ в Энергодаре пострадал сотрудник мэрии

Сегодня в городе Энергодар Запорожской области в результате удара украинского дрона пострадал сотрудник городской администрации. Об этом сообщил мэр Максим Пухов в своем телеграм-канале.

«Сегодня днем в результате одного из ударов FPV-дрона по территории, непосредственно прилегающей к зданию администрации Энергодара, пострадал наш сотрудник», – уточнил Пухов.

По его словам, у пострадавшего ранение легкой степени тяжести, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что украинский дрон взорвался на спортивной площадке в городе Рыльск Курской области.

Энергодар, Анастасия Смирнова

