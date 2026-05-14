При ударе дрона ВСУ в Энергодаре пострадал сотрудник мэрии

Сегодня в городе Энергодар Запорожской области в результате удара украинского дрона пострадал сотрудник городской администрации. Об этом сообщил мэр Максим Пухов в своем телеграм-канале.
«Сегодня днем в результате одного из ударов FPV-дрона по территории, непосредственно прилегающей к зданию администрации Энергодара, пострадал наш сотрудник», – уточнил Пухов.
По его словам, у пострадавшего ранение легкой степени тяжести, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что украинский дрон взорвался на спортивной площадке в городе Рыльск Курской области.
Энергодар, Анастасия Смирнова
© 2026, РИА «Новый День»