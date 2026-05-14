Ведутся «ожесточенные боестолкновения»: Пушилин раскрыл ситуацию на славянском направлении

На славянском направлении разворачивают ожесточенные боестолкновения на дальних подступах к городу. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Касаемо данного [славянского] направления, здесь мы видим, что основные боевые действия [идут], все-таки, на дальних подступах к населенному пункту Славянску, сконцентрированы в районе Рай-Александровки сейчас, ожесточенные боесолкновения», – пояснил он в выездной студии ТАСС на форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Казани.

Казань, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

