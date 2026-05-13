ВС РФ ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Российские войска за прошедшие сутки нанесли новые удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, связанным с украинской армией, и улучшили позиции в зоне спецоперации.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах», – сообщается в сводке Минобороны РФ.

Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 572 беспилотников самолетного типа.

Тем временем подразделения группировок войск ВС России заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Так, бойцы группировки «Север» улучшили тактическое положение и поразили силы противника у Андреевки, Бачевска и Запселья Сумской области, а также в районах населенных пунктов Рясное, Волоховка, Белый Колодезь и Вильча Харьковской области.

Группировка войск «Запад» улучшила позиции и атаковала неприятеля в районах населенных пунктов Подлиман, Шийковка, Дружелюбовка, Новый Мир Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск в ДНР.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и бьют противника в районах населенных пунктов Пискуновка, Николаевка, Артема, Юрковка, Рай-Александровка, Химик и Константиновка в ДНР.

Группировка «Центр» заняла более выгодные позиции и нанесла поражуение ВСУ и украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Белицкое, Приют, Доброполье, Торское, Кучеров ЯР в ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области. В зоне ответственности бойцов группировки ВСУ понесли самые большие суточные потери – уничтожены до 310 боевиков, две боевые бронемашины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину украинской обороны и атаковали противника в районах населенных пунктов Просяная, Добропасово Днепропетровской области, Лесное, Верхняя Терса, Любицкое, Чаривное и Воздвижевка Запорожской области.

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Запорожец и Новоандреевка Запорожской области.

За сутки противник потерял в зоне спецоперации до 1060 боевиков.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

