БПЛА массово атаковали Россию: за ночь сбито 286 дронов ВСУ

Минувшей ночью средства противоздушной обороны уничтожили 286 украинских беспилотников самолетного типа над 15 регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, Калмыкии, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА загорелось оборудование на одном из предприятий в поселке Волна Темрюкского района, сообщил региональный оперштаб. Пострадал один человек. В борьбе с огнем задействованы 96 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС. Кроме того, в станице Тамань обломки дрона упали рядом с частным домом, в нем выбило стекла. Фрагменты другого БПЛА попали в летнюю кухню, в доме также повреждено остекление и двери. «Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, без госпитализации», – говорится в сообщении.

В Ростовской области отражена атака 20 беспилотников в городах Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и в двух районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в «Максе». В хуторе Лихой Красносулинского района повреждены кровля и остекление частного дома. В Зимовниковском и Красносулинском районах повреждены установки ветроэлектростанции. Произошла потеря расчетной мощности. В обоих случаях обошлось без пострадавших. После утренней атаки на регион обломки БПЛА обнаружены вблизи коммерческого и административного объектов в Первомайском районе в Ростове-на-Дону, добавил глава региона. Никто не пострадал, повреждены бытовые коммуникации.

В Ярославле обломок БПЛА попал в промышленный объект, пострадавших нет, уточнил глава региона Михаил Евраев.

В Брянской области вчера поздним вечером в результате атаки FPV-дрона по гражданскому автомобилю в селе Соловьевка Климовского района ранения получили два мирных жителя, сообщил губернатор Александр Богомаз.

В Тульской, Калужской, Воронежской областях обошлось без пострадавших и последствий на земле, отчитались главы регионов.

Ночью Росавиация вводила ограничения на полеты в 13 аэропортах России. К настоящему моменту возобновили работу столичный аэропорт Шереметьево, а также воздушные гавани Пензы, Волгограда, Геленджика, Сараторова. Ограничения продолжают действовать в столичных аэропортах Домодедово и Внуково.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube