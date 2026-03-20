В Брянской области за три часа сбили 27 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО за три часа уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Подавляющее большинство дронов было сбито над территорией Брянской области – 27. Еще два БПЛА перехвачено над Белгородской областью.
Как уточнили в ведомстве, беспилотники ликвидированы с 11.00 до 14.00 мск.
По данным брянского губернатора Александра Богомаза, в регионе при отражении воздушной атаки никто не пострадал, последствий не земле также нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.
Напомним, за прошедшую ночь в Брянской области сбили один вражеский дрон, а в целом над Россией – 26.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»