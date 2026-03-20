Силы ПВО сбили 26 вражеских дронов за ночь

Средства противоздушной обороны в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Большинство дронов – 14 – нейтрализовали над территорией Краснодарского края. Еще по два БПЛА сбили над Белгородской областью и Крымом, по одному – над Брянской и Ростовской областями.

Кроме того, шесть беспилотников поражены над акваторией Черного моря.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в Шолоховском районе, уточнил глава региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Брянской области обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По данным Росавиации, ночью ограничения на полеты вводились в аэропортах Волгограда и Геленджика, которые были сняты к 7:22 мск.

Москва, Наталья Петрова

