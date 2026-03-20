российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 марта 2026, 09:57 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Военные США скрывали данные о неисправных БМП Bradley в Европе

Боевая машина пехоты M2 Bradley

Американские военные скрыли данные о неисправных боевых машинах пехоты Bradley в Европе. Экстренно отремонтировать технику не удалось из-за поддержки Украины.

В 2023 году в отчете говорилось о 117 Bradley, находившихся на хранении в Германии. В документе докладывалось о боеготовности 82% машин, последующая проверка показала, что ни одна из них не была исправна, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет Министерства войны США.

Чтобы скрыть провал и оснастить новые прибывающие части, Пентагону пришлось экстренно изымать 97 БМП из стратегического резерва. Кроме того, для ремонта 107 машин армия наняла подрядчика и выделила более 10 млн долларов.

Через год из контракта изъяли 50 БМП, а еще через два месяца отстранили от работ подрядчика, у которого, как оказалось, не было механиков с опытом работы на Bradley и персонала, умеющего пользоваться армейской системой учета. По состоянию на июль 2025 года в рабочее состояние привели лишь 51 Bradley.

Одной из причин стала поддержка Украины. Ремонтные ресурсы и персонал в Европе перебросили на обслуживание нужд ВСУ, что парализовало восстановление собственного парка военной техники.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Европа, В мире, Конфликт на Украине, Европа, США, Украина,