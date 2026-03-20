На подлете к Москве силы ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку массированной атаки по Московскому региону с применением беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, силы противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве 21 украинский беспилотник.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен двадцать один БПЛА, летевший на Москву», – проинформировал градоначальник, отметив, что специалисты экстренных служб направлены на места падения обломков БПЛА.
Другие подробности вражеской воздушной атаки не приводятся.
Москва, Анастасия Смирнова
