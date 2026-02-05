российское информационное агентство 18+

Четверг, 5 февраля 2026, 17:28 мск

При ударе ВСУ в Белгородской области погиб врач-рентгенолог

В Краснояружском округе Белгородской области в результате удара вооруженных сил Украины погиб врач-рентгенолог центральной районной больницы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло накануне поздно вечером в селе Илек-Пеньковка, где вражеский дрон атаковал движущийся автомобиль.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте. К сожалению, из-за высокой активности дронов возможность вывезти погибшего появилась только сегодня», – пояснил губернатор.

Белгород, Анастасия Смирнова

