Четверг, 5 февраля 2026, 20:45 мск

Во второй половине дня над Россией сбили 40 украинских беспилотников

Сегодня во второй половине дня силы противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами России 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны, атаки были отражены в период с 13:00 до 18.00 мск.

Самый серьезный воздушный удар пришелся на Белгородскую область, над которой сбили 24 беспилотника. Еще 8 БПЛА уничтожено над территорией Ростовской области, 5 – над Брянской областью и 3 – на Курской.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

