Днем над Россией нейтрализовали 40 украинских БПЛА

Сегодня в течение дня над российскими регионами силы противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атаки были отражены в период с 9:00 до 17.00 мск.

Попытки ударов были нанесены по Белгородской, Брянской, Самарской, Курской и Оренбургской областям, а также Крыму.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области силы ПВО обезвредили девять БПЛА. При уничтожении вражеской цели от фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге, кроме жилого дома, пострадали расположенные рядом школа и детский сад.

Москва, Анастасия Смирнова

