Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ в Оренбургской области: кроме жилого дома, повреждены школа и детский сад

В Оренбургской области силы противовоздушной обороны обезвредили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев.
«К сожалению, при уничтожении вражеской цели от фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге, кроме жилого дома, пострадали расположенные рядом школа и детский сад. Там частично выбиты стекла», – уточнил губернатор в своем канале в Max.
Глава Оренбургской области также отметил, что в результате ЧП никто не пострадал, а строители уже приступили к восстановительным работам.
«На время ремонта обучение будет проходить дистанционно. Родителям дошколят предложат временно посещать другое учреждение», – пояснил Солнцев.
Ранее сообщалось, что в жилом доме пострадала кровля, частично выбито остекление. Все жители МКД в данный момент эвакуированы. Им предложено разместиться в гостинице, решение переехать приняла одна семья.
