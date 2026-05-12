Пострадавших при ударе БПЛА по многоэтажке в Оренбурге нет

В результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Оренбурге никто не пострадал, уточнил губернатор региона Евгений Солнцев.

«В доме пострадала кровля, частично выбито остекление. Все жители МКД в данный момент эвакуированы», – написал он в «Максе». Им предложено разместиться в гостинице, решение переехать приняла одна семья, добавил глава региона.

На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи, представители городской и областной власти.

По словам губернатора, в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее Солнцев сообщал о повреждении жилого дома в Оренбурге при отражении атаки украинских дронов. Аэропорты Оренбурга и Орска временно не принимают и не отправляют самолеты.

Оренбург, Наталья Петрова

