Жилой дом поврежден в Оренбурге при отражении атаки БПЛА

В Оренбурге при отражении атаки украинских дронов поврежден жилой дом. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в «Максе».

Информация о пострадавших уточняется. На место выехали все оперативные службы, добавил глава региона. По его словам, в городе звучит сигнал «Воздушная тревога».

Солнцев призвал местных жителей сохранять бдительность и соблюдать рекомендации правительства региона. Кроме того, он напомнил о запрете фото- и видеофиксации последствий атак беспилотников.

Ранее в Оренбуржье была объявлена опасность атаки БПЛА, а также введен режим воздушных ограничений – план «Ковер». Аэропорты Оренбурга и Орска временно не принимают и не отправляют самолеты. «В регионе могут наблюдаться перебои в связи до полного ее нарушения», – предупреждал губернатор.

Оренбург, Наталья Петрова

