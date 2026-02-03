российское информационное агентство 18+

Вторник, 3 февраля 2026, 16:59 мск

ВСУ устроили массированную атаку дронами по Белгородской области

Сегодня в первой половине дня вооруженные формирования киевского режима попытались нанести массированный удар по Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как следует из сводки Министерства обороны РФ, с 10:00 до 14:00 мск над регионом было сбито 20 вражеских дронов.

Еще один беспилотник уничтожен над Брянской областью.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков со своей стороны уточнил, что в результате атаки никто из людей не пострадал.

Глава Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале также проинформировал об отсутствии пострадавших и разрушений.

Белгород, Анастасия Смирнова

