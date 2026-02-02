ВС РФ уничтожили под Конотопом два эшелона с боевиками ВСУ

Российские бойцы уничтожили два состава с живой силой и техникой ВСУ у железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что украинские военные прибыли в данный район на усиление оборонительных рубежей.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские военнослужащие уничтожили железнодорожный состав, перевозящий личный состав заградотряда ВСУ. Речь идет о бойцах из 17-го Центра специального назначения главного управления военной службы правопорядка Украины. Это подразделение перебросили на Харьковское направление с целью пресечения случаев массового дезертирства в украинской армии.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

