Кремль: территориальный вопрос остается главным для урегулирования на Украине

Для урегулирования конфликта на Украине территорией вопрос остается главным, несмотря на необходимость решения ряда других проблемных тем. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в интервью Первому каналу.

Отвечая на вопрос, находятся ли сейчас переговоры в «продвинутой стадии», Ушаков дал понять, что это был лишь первый раунд консультаций. «Мы провели первый раунд переговоров в рамках рабочих групп по безопасности. Вот где мы находимся», – сказал помощник президента РФ.

Представитель Кремля также уточнил, что гарантии безопасности Украины с Россией никто не согласовывал.

Москва, Анастасия Смирнова

