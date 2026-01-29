российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 января 2026, 21:54 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Кремль: территориальный вопрос остается главным для урегулирования на Украине

Для урегулирования конфликта на Украине территорией вопрос остается главным, несмотря на необходимость решения ряда других проблемных тем. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в интервью Первому каналу.

Отвечая на вопрос, находятся ли сейчас переговоры в «продвинутой стадии», Ушаков дал понять, что это был лишь первый раунд консультаций. «Мы провели первый раунд переговоров в рамках рабочих групп по безопасности. Вот где мы находимся», – сказал помощник президента РФ.

Представитель Кремля также уточнил, что гарантии безопасности Украины с Россией никто не согласовывал.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Дрон ВСУ атаковал больницу в Грайвороне: погиб водитель ЦРБ / Песков: переговоры Путина с Зеленским сейчас возможны только в Москве / Житель Белгородской области ранен при ударе беспилотника по автомобилю / В Энергодаре украинский дрон убил мирную жительницу / Песков анонсировал продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби / ВС РФ поразили места запуска атакующих Россию дронов ВСУ / Центробанк РФ повысил официальные курсы иностранных валют / Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Юлии Тимошенко

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,