Захарова: Киеву уже пора запрещать на Украине таблицу Менделеева

Запретительная политика Киева по отношению ко всему русскому должна привести к отмене таблицы Менделеева. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя скандал вокруг возможного увольнения солистов Национальной оперы Украины, гастролировавших в Европе с балетом «Лебединое озеро».

Выступая сегодня на брифинге Захарова сказала, что считает, что «в этом позоре они должны идти до конца...» «А когда на Украине запретят таблицу Менделеева?» – задалась вопросом официальный представитель МИД России.

По ее мнению, скандал из-за балета Чайковского возможен только в анекдоте и на Украине. «Так можно дойти вообще до отмены самих себя полностью», – подчеркнула Захарова.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube