Армия России взяла под контроль населенные пункты в ДНР и Запорожской области

Еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции перешли под контроль российской армии. Как сообщает Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Центр» освободили село Торецкое в ДНР. Бойцы группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль село Петровка в Запорожской области.

По данным военного ведомства, военнослужащие группировки «Центр» нанесли поражение противнику в районах Гришино, Муравки, Криворожья, Нового Донбасса в ДНР, а также Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области. В зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 420 боевиков

В то же время бойцы группировки войск «Восток» поразили формирования противника в районах Нового Поля, Риздвянки, Копаней, Горького и Комсомольского Запорожской области. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток» составили до 375 боевиков.

Подразделения группировок «Запад» и «Юг» улучшили свое положение и громят противника в Харьковской области и ДНР.

За сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации около 1205 боевиков.

Вместе с тем, российские войска нанесли удары по используемым в интересах ВСУ объектам транспортной инфраструктуры. Также поражены склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд системы HIMARS и 47 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube