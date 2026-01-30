В Харьковской области российские военные уничтожили железнодорожный состав, перевозящий личный состав заградотряда ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Под ударом оказались бойцы из 17-го Центра специального назначения главного управления военной службы правопорядка Украины. Это подразделение подчиняется Главному управлению военной службы правопорядка и дислоцируется в Львове.
Ранее сообщалось о переброске данного подразделения на Харьковское направление с целью пресечения случаев массового дезертирства в украинской армии.
Москва, Наталья Петрова
