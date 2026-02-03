российское информационное агентство 18+

Вторник, 3 февраля 2026, 13:33 мск

Армия России нанесла удар возмездия по ВПК и объектам энергетики Украины

Фото Минобороны РФ

Российские войска нанесли ночью массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах энергообъектам. Об этом сообщает Минобороны РФ. Также под удар попали места хранения и сборки вражеских БПЛА дальнего действия.

Как отметили в ведомстве, атака осуществлена в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Удар возмездия наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также боевыми беспилотниками.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – заявило Минобороны.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил о ночных ударах по электростанциям и ТЭЦ в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, значительные повреждения энергетики зафиксированы в Одесской области, восстановление потребует времени, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК. В Харькове, по данным властей, серьезные повреждения получила одна из главных ТЭЦ города.

Судя по всему, срок действия моратория на российские удары по украинской энергетике завершился. ВС РФ приостанавливали удары по энергообъектам Украины по просьбе президента США Дональда Трампа на неделю, до 1 февраля, для «создания благоприятных условий переговоров» с Украиной. Это подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Накануне стало известно, что трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби, запланированные на 1 февраля, перенесены. Консультации пройдут 4-5 февраля.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

