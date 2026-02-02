Российская армия начала продвижение к городу Запорожье

Подразделения российских войск после зачистки местности около освобожденного от ВСУ населенного пункта Придорожное Запорожской области начали наступление на город Запорожье. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

«Идет продвижение в западном направлении – по направлению населенного пункта Запорожье, который является ключевым для нас», – уточнил он.

По оценке Марочко, освобождение Придорожного позволит армии РФ отрезать группировку ВСУ в Орехове, что, в свою очередь, позволит наступать на Запорожье в условиях брешей в обороне противника.

«Здесь наблюдаются некоторые бреши в обороне у противника. Неоднократно поступали заявления о самовольных оставлениях позиций, то есть украинские боевики бегут с линии боевого соприкосновения», – пояснил военный эксперт.

Ранее Министерство обороны России сообщило сегодня об освобождении населенного пункта Придорожное в Запорожской области.

