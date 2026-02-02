российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 февраля 2026, 21:54 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российская армия начала продвижение к городу Запорожье

Фото Минобороны РФ

Подразделения российских войск после зачистки местности около освобожденного от ВСУ населенного пункта Придорожное Запорожской области начали наступление на город Запорожье. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

«Идет продвижение в западном направлении – по направлению населенного пункта Запорожье, который является ключевым для нас», – уточнил он.

По оценке Марочко, освобождение Придорожного позволит армии РФ отрезать группировку ВСУ в Орехове, что, в свою очередь, позволит наступать на Запорожье в условиях брешей в обороне противника.

«Здесь наблюдаются некоторые бреши в обороне у противника. Неоднократно поступали заявления о самовольных оставлениях позиций, то есть украинские боевики бегут с линии боевого соприкосновения», – пояснил военный эксперт.

Ранее Министерство обороны России сообщило сегодня об освобождении населенного пункта Придорожное в Запорожской области.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Днем над Россией силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ / ВС РФ уничтожили под Конотопом два эшелона с боевиками ВСУ / ВС РФ освободили два села в ДНР и Харьковской области / Армия России взяла под контроль населенные пункты в ДНР и Запорожской области / Зеленский доказал свою неадекватность: Госдума настаивает на применении «оружия возмездия» / Захарова: Киеву уже пора запрещать на Украине таблицу Менделеева / Кремль: территориальный вопрос остается главным для урегулирования на Украине / Дрон ВСУ атаковал больницу в Грайвороне: погиб водитель ЦРБ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,