В Белгородской области при ударе дронов ВСУ пострадали еще 6 мирных жителей

В Шебекинском округе Белгородской области при атаке дронов, запущенных со стороны вооруженных сил Украины, ранения получили шестеро мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В частности, в городе Шебекино от детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки, ему потребуется стационарное лечение, уточнил губернатор.

В то же время в селе Графовка Шебекинского округа в результате атаки дрона на автомобиль ранения получили четверо человек.

«Трое из них были доставлены в местную амбулаторию местным жителем Петром Ивановичем Гламаздиным, который является одним из лучших строителей, занимающихся восстановлением жилья с 2023 года. Женщине и двоим мужчинам диагностировали осколочные ранения плеча и грудной клетки. После оказания помощи они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отметил Гладков.

В Шебекинскую центральную районную больницу доставлен четвертый пострадавший, получившего осколочные ранения грудной клетки и ног. В настоящее время ему продолжают оказывать помощь в больнице.

В селе ещё один автомобиль атакован FPV-дроном на парковке коммерческого объекта. Мужчину с осколочным ранением спины бригада СМП доставила в Шебекинскую центральную районную больницу. На месте детонации повреждены здание и три машины.

Ранее сообщалось, что в Краснояружском округе Белгородской области в результате удара вооруженных сил Украины погиб врач-рентгенолог центральной районной больницы.

Белгород, Анастасия Смирнова

