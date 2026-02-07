ВС РФ нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами по военным и энергетическим объектам на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России были атакованы на Украине объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, выпускающих ударные беспилотники, а также местам их хранения и подготовки к запуску на военных аэродромах.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в Минобороны РФ.

Удар был нанесен в течение прошедших суток, уточняется в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что российские войска за минувшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным заводам и другим военным целям на Украине.

Москва, Анастасия Смирнова

