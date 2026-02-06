Силы ПВО сбили еще 14 беспилотников ВСУ над Белгородской областью

Сегодня в течение дня вооруженные формирования киевского режима вновь предприняли попытку массированного удара по Белгородской области. Как сообщает Министерство обороны РФ, над регионом было нейтрализовано 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что атака велась в период с 9:00 до 16:00 мск.

В ночь на 6 февраля Белгород и пять районов Белгородской области подверглись ракетному удару, в результате чего серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура. В некоторых районах областного центра, по данным мэра Валентина Демидова, начались сбои в подаче электричества, тепла и воды.

В течение ночи над Белгородской областью также были сбиты 10 украинских беспилотников.

