российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 февраля 2026, 18:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Силы ПВО сбили еще 14 беспилотников ВСУ над Белгородской областью

Сегодня в течение дня вооруженные формирования киевского режима вновь предприняли попытку массированного удара по Белгородской области. Как сообщает Министерство обороны РФ, над регионом было нейтрализовано 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что атака велась в период с 9:00 до 16:00 мск.

В ночь на 6 февраля Белгород и пять районов Белгородской области подверглись ракетному удару, в результате чего серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура. В некоторых районах областного центра, по данным мэра Валентина Демидова, начались сбои в подаче электричества, тепла и воды.

В течение ночи над Белгородской областью также были сбиты 10 украинских беспилотников.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Армия России нанесла массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю / В Белгородской области при ударе дронов ВСУ пострадали еще 6 мирных жителей / Во второй половине дня над Россией сбили 40 украинских беспилотников / При ударе ВСУ в Белгородской области погиб врач-рентгенолог / Киев сообщил о завершении второго раунда переговоров с Россией и США в Абу-Даби / Западные СМИ: Франция блокирует кредит для Украины на 90 млрд евро / Шестеро жителей Белгородской области ранены в результате атак беспилотников ВСУ / Зеленский распорядился обновить план обороны Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,