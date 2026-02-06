Энергосистема Белгорода серьезно повреждена после ракетного удара ВСУ

Белгород подвергся массированному ракетному удару в ночь на пятницу, 6 февраля. В результате обстрела серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура города. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В некоторых районах города, по данным мэра Валентина Демидова, начались сбои в подаче электричества, тепла и воды.

Кроме того, по данным главы региона, большой объем повреждений объектов энергетики зафиксирован в пяти округах региона – Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском и Яковлевском.

«Аварийные бригады, еще раз хочу сказать, все находятся на своих местах, все занимаются своим делом. Более подробно сказать не могу, потому что мы понимаем, что враг внимательно анализирует текущую ситуацию», – сообщил Гладков в своем телеграм-канале ночью. Пункты обогрева и временного размещения в городе пока не разворачивают, добавил губернатор.

Ранним утром Гладков сообщил, что в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде пока не удалось, восстановительные работы продолжаются. Школы и детские сады сегодня работают в обычном формате – их подключили к генераторам.

В пресс-службе водоканал Белгородской области сообщали, что в региональном центре и Борисовском округе обесточены ряд объектов водоснабжения. Позднее водоканал уточнил, что в Белгороде объекты водоснабжения возобновили работу, идет наполнение системы водой. Также сообщалось, что по пяти адресам с 6:00 мск будет организован подвоз воды.

Белгород, Наталья Петрова

