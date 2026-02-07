российское информационное агентство 18+

Суббота, 7 февраля 2026, 14:10 мск

Армия России взяла под контроль еще один поселок в Харьковской области

Фото Минобороны РФ

Российские войска улучшили позиции на фронтах специальной военной операции и взяли под контроль населенный пункт Чугуновка в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сводке о боевых действиях за прошедшие сутки.

В ведомстве уточнили, что продвижение в Харьковской области обеспечили подразделения группировки войск «Север». На этом направлении уничтожено свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Поражен склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Самые значительные потери силы ВСУ несут в зоне ответственности группировки войск «Восток», подразделения которой нанесли поражение формированиям киевского режима в районах населенных пунктов Лесное, Самойловка, Бойково, Воздвижевка, Цветковое в Запорожской области и Коммунаровка в Днепропетровской области. На этом направлении противник потерял до 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Всего за сутки потери противника на всех фронтах СВО превысили 1300 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю под контроль российской армии перешли восемь сел и поселков в зоне специальной военной операции, в том числе в Сумской, Харьковской и Запорожской областях, а также в Донецкой народной республике.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

