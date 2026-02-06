ВС РФ заняли еще один населенный пункт в Сумской области

Подразделения группировки войск «Север» 5 февраля взяли под контроль село Поповка в Сумской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. Ранее на этой неделе бойцы группировки выбили ВСУ из населенного пункта Зеленое Харьковской области. Всего за прошедшие семь дней под контроль российской армии перешли восемь сел и поселков в зоне специальной военной операции.

По данным ведомства, группировка «Центр» в течение недели продолжала активные наступательные действия в зоне спецоперациии и освободила населенные пункты Торецкое и Сухецкое в ДНР.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину украинской обороны и установили контроль над селами Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области.

Бойцы «Южной» группировки войск взяли населенный пункт Степановка в ДНР.

За неделю киевский режим потерял в зоне спецоперации свыше 9 тыс. военнослужащих.

Средства ПВО сбили 23 управляемые авиабомбы, 63 реактивных снаряда системы HIMARS, четыре ракеты большой дальности «Нептун» и 1080 беспилотников самолетного типа.

