Суббота, 7 февраля 2026, 18:10 мск

Зеленский: украинские войска не покинут Донбасс

Архив. Фото: администрация Зеленского

Украинские войска не покинут Донбасс, Киев намерен «стоять на своем». Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что наиболее надежная позиция для прекращения огня «стоим, где стоим». Американская сторона предлагает такой компромиссный, на их взгляд, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

Ранее стало известно, что глава киевского режима распорядился обновить план обороны Украины, который был утвержден еще до войны и действовал шесть лет.

Киев, Анастасия Смирнова

Метки / Украина

Киев, Москва, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,