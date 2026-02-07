Украинские войска не покинут Донбасс, Киев намерен «стоять на своем». Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что наиболее надежная позиция для прекращения огня «стоим, где стоим». Американская сторона предлагает такой компромиссный, на их взгляд, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

Ранее стало известно, что глава киевского режима распорядился обновить план обороны Украины, который был утвержден еще до войны и действовал шесть лет.

Киев, Анастасия Смирнова

