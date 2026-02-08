В Геленджике и Новороссийске средства ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ

Вооруженные формирования Украины с помощью беспилотников атакуют территорию Краснодарского края. Об опасности воздушной атаки предупредил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!» – проинформировал он в своем телеграм-канале.
Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил о работе системы противовоздушной обороны по отражению атаки украинских дронов.
«Уважаемые жители и гости курорта, сохраняйте спокойствие. Громкие звуки вызваны работой средств ПВО. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких», – пояснил мэр.
В настоящее время Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Геленджика.
Геленджик – Новороссийск, Анастасия Смирнова
© 2026, РИА «Новый День»