Ракета HIMARS пробила кровлю промпредприятия в Белгороде

В Белгороде на территории одного из предприятий обнаружена воронка от боеприпаса, предположительно, от американской установки реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, место обнаружения оцеплено сотрудниками МВД, его обследуют саперы Министерства обороны РФ, «БАРС-Белгород» и МЧС.

«После результатов исследования будем принимать решение о дальнейших действиях», – добавил губернатор.

Мэр Белгорода Валентин Демидов со своей стороны уточнил, что снаряд пробил крышу предприятия и бетонную стяжку пола. «По предварительной версии, это снаряд РСЗО HIMARS. Главное: пострадавших нет», – отметил он.

Белгород, Анастасия Смирнова

