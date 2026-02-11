Украина может отправить делегацию в Москву для переговоров – Times of Ukraine

Киев думает над возможностью отправить делегацию в Москву для проведения переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщает украинское онлайн-издание Times of Ukraine.

«Украинскую делегацию отправят прямо к [Владимиру] Путину в Москву, чтобы ускорить переговоры: из наших источников стало известно, что рассматривается такой вариант», – говорится в сообщении в телеграм-канале издания.

Отмечается, что в качестве гарантов безопасности могут выступить спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Под вопросом остается участие главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

«Они (Уиткофф и Кушнер – прим. ред.) в Польше заберут переговорщиков из Киева и самолетом направятся в аэропорт Внуково», – уточняется в публикации.

В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд трехсторонних переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд консультаций прошел там же 23-24 января.

Зеленский 7 февраля сообщил, что Киев готовится к следующим трехсторонним контактам после переговоров в Абу-Даби. Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что конкретных сроков переговоров пока нет, но в Москве, по его словам, рассчитывают, что «это произойдет скоро».

Киев

