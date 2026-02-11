Ничего не ведется – в окружении Зеленского не подтвердили подготовку к выборам и референдуму

Окружение Зеленского не подтверждает информацию западных СМИ о якобы ведущейся подготовке к проведению на Украине выборов президента и референдума по мирному договору с Россией. «Пока нет безопасности – не будет и объявления о выборах», – заявил источник «РБК-Украины».

Как ранее писал «Новый День», газета Financial Times, ссылаясь на свои источники среди украинских и европейских чиновников, сообщала, что США требуют от Украины провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией до 15 мая.

По сведениям издания, Киев уже начал планировать оба голосования на весну. Если они не состоятся в срок, Украина рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.

Как пишет газета, Владимир Зеленский 24 февраля намерен объявить о планах проведения на Украине президентских выборов и референдума по мирному соглашению. Американская администрация давит на Киев, стремясь завершить мирные переговоры между Россией и Украине уже весной.

Киев, Елена Васильева

