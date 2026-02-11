Киев по требованию США может провести выборы и референдум до 15 мая – FT

Администрация президента США потребовала от Украины провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией до 15 мая. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на украинских и европейских чиновников.

По сведениям издания, Киев уже начал планировать оба голосования на весну. Если они не состоятся в срок, Украина рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.

Как пишет газета, Владимир Зеленский 24 февраля намерен объявить о планах проведения на Украине президентских выборов и референдума по мирному соглашению. Американская администрация давит на Киев, стремясь завершить мирные переговоры между Россией и Украине уже весной.

По утверждению источников, Киев дал понять Белому дому, что готов к сжатым срокам по голосованиям, несмотря на логистические трудности проведения выборов в условиях продолжающегося конфликта.

Ранее, 8 февраля, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что украинские и американские официальные лица обсудили график, предусматривающий подготовку проекта мирного соглашения с Россией к марту и проведение референдума по нему на Украине одновременно с выборами в мае.

До этого Reuters писало, ссылаясь на источники, что Вашингтон и Киев поставили цель добиться мирного урегулирования уже в марте. При этом отмечалось, что с учетом отсутствия согласия ключевому территориальному вопросу эти сроки наверняка сдвинутся.

