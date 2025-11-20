Российский моряк умер от отравления на танкере в Турции

Три члена экипажа отравились парами топлива на танкере у берегов Турции. Один из пострадавших скончался. Об этом сообщили в пресс-службе губернаторства Стамбула.

Экипажа танкера Swanlake состоит из 13 россиян, судно ходит под флагом Панамы. Сообщение об инциденте поступило накануне днем, когда танкер находился недалеко от Острова демократии и свободы в Мраморном море.

На место прибыли береговая охрана и морская полиция. По предварительным данным, причиной отравления стала утечка паров топлива.

Пострадавших моряков госпитализировали в больницу в районе Картал. Прокуратура Стамбула начала расследование.

Стамбул, Зоя Осколкова

