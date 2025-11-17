российское информационное агентство 18+

В Турции около 140 человек попали в больницу с отравлением

В Турции почти 140 человек попали в больницу с отравлением. Об этом сообщает телеканал HaberGlobal.

Сначала массовое отравление произошло в провинции Трабзон. Там около 100 гостей попали со свадебного торжества в больницу Сюрмене.

Затем вспышка кишечной инфекции была зафиксирована в провинции Кастамону. 30 гостей на поминках почувствовали себя плохо и обратились к медикам.

Кроме того, в провинции Зонгулдак восемь человек госпитализированы с жалобами на тошноту и рвоту. Пострадавшие также были гостями на свадьбе.

Надзорные органы проводят проверки. Выясняются причины массовых отравлений.

Анкара, Зоя Осколкова

