Вашингтон продаст Киеву ракеты с увеличенной дальностью почти на миллиард

Администрация Трампа одобрила продажу Украине оружия на сумму 825 миллионов долларов.

Госдепартамент объявил в четверг, что уведомил Конгресс о продаже Украине ракет с ударными боеприпасами большой дальности и навигационными системами. Поставка будет включать 3350 ракет ERAM (дальность 240-400 км), 3350 GPS-навигаторов, а также комплектующие, запасные части и другие аксессуары, а также обучение и техническую поддержку. Для оплаты оборудования Киев будет использовать финансирование от союзников по НАТО, таких как Дания, Нидерланды и Норвегия, в дополнение к зарубежному военному финансированию США. «Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединённых Штатов, укрепляя безопасность страны-партнёра, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», – говорится в заявлении госдепартамента.

Вашингтон, Елена Васильева

